Geisy Arruda usa lingerie transparente é criticada e rebate seguidor

São Paulo - Geisy Arruda resolveu esquentar a temperatura nas redes sociais ao postar uma foto em que sensualiza em frente ao espelho com uma lingerie transparente. Na legenda, a musa provocou: “Eu queria não querer, mas sem querer... eu quero.”

A maioria dos seguidores aprovou a foto sensual de Geisy Arruda, mas teve uma mulher que não gostou do que viu e comentou: “Essa é sem noção mesmo você não precisa disso”. A musa não deixou barato e fez questão de rebater a seguidora. “Ansiosa esperando você me dizer do que ‘eu preciso’. Abri até um vinho”, ironizou.

Os seguidores adoraram a resposta que Geisy Arruda e começaram a dar apoio. “Você precisa do que você quiser pra sua vida. Não dá ousadia para mulheres machistas não”, escreveu uma pessoa. “Liga não, tem gente que não pode ou consegue ser assim e vai em rede social pra fazer comentários maldosos”, comentou outra. “Ela que lute!! Um brinde ao recalque”, acrescentou mais uma.