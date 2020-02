Ex-namorada de Gugu Liberato relembra romance: 'paixão à primeira vista'

São Paulo - Fátima Fagundes, que teria namorado Gugu Liberato, usou as redes sociais para relembrar um vídeo de 1998 em que se declarava para o apresentador, na época, do "Domingo Legal", do SBT.

Galeria de Fotos Rose, Gugu e os filhos do casal Reprodução João Augusto Liberato passou o Natal com a avó paterna, mãe de Gugu Reprodução/Instagram/@joaoaugustoliberato Gugu Liberato Record TV/Divulgação Retrospectiva de TV 10: Gugu Liberato Record TV/Divulgação Gugu Liberato Edu Moraes/Record TV Gugu Liberato no comando do 'Canta Comigo', com finalistas da segunda temporada fotos EDU MORAES Gugu Liberato, Canta Comigo, da Record EDU MORAES Gugu Liberato e Viny Vieira Reprodução Núbia Oliiver e Gugu Liberato Divulgação SP - Sao Paulo - 28/11/2019 - Velorio do apresentador Gugu Liberato - Velorio do apresentador Gugu Liberato - Rodrigo Faro, durante velorio do apresentador de Tv Gugu Liberato na Assembleia Legislativa do Estado de Sao Paulo. Gugu Liberato teve morte celebral aos 60 anos de idade em decorrencia de um trauma cranioencefalico causado por um acidente domestico na ultima quarta feira 20, em sua casa na cidade de Orlando, Estado da Florida nos Estados Unidos. Foto: Suamy Beydoun/AGIF SUAMY BEYDOUN/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO Velório do Apresentador Gugu Liberato, que faleceu após sofrer um acidente doméstico no último dia 20, realizado no Salão Monumental da Assembléia Legislativa de São Paulo, localizado no bairro do Ibirapuera, Zona Sul da capital paulista, nesta quinta-feira (28). Leco Viana/Parceiro/Agência O Dia Gugu Liberato e Marriete reprodução internet Gugu e Silvio Santos Divulgação Apresentador comandava reality show da Record TV Antonio Chahestian / Record TV Rose e Gugu Arquivo Pessoal Testamento contempla principalmente, em quase totalidade, os três filhos: João Augusto, Marina e Sofia Arquivo Pessoal

A mulher teria sido a primeira namorada de Gugu Liberato, que estava com 39 anos e decidiu abrir o coração sobre o romance que viveu com o empresário. “Quando te vi, senti uma atração muito grande por você, aí saí e não fiz ficha alguma. Mandei minha prima para trabalhar com você e ia quase todos os dias na rádio só pra te ver”, disse.



Segundo Fátima, o sentimento de amor entre os dois foi instantâneo. “Aí a gente começou a sair e logo começamos o nosso namoro, que foi uma paixão à primeira vista”. De acordo com o site Metrópoles, ela revelou ainda que os dois estavam fazendo planos para morarem juntos em 1978.

"Nesse apartamento, juntos, aos poucos, fomos mobiliando, lembra? Você não tinha quase nada, até a prateleira você fez com pedra de concreto, lembra? Era tudo muito simples, mas existia uma compaixão entre a gente. Nesse dia, existia felicidade entre a gente. Nesse dia, existia felicidade entre a gente e muito amor. Compreensão e amizade”, completou ela.

O casal acabou se separando, pois Gugu Liberato teve que retornar para São Paulo e tudo o que restou foi a amizade. Alguns anos depois, ele conheceu Rose Miriam di Matteo, com quem teve três filhos.