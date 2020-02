Viúva de Gugu abre arquivo pessoal para provar relação amorosa com apresentador

Rio - Rose Miriam di Matteo, viúva do apresentador Gugu Liberato, abriu seus arquivos pessoais para provar que tinha uma relação com o pai de seus filhos. De acordo coma a colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, a médica enviou uma caixa repleta de fotos, vídeos, cartas e bilhetes para o escritório do seu advogado, Nelson Willians, que entrará na Justiça na próxima semana com uma ação de reconhecimento de união estável.

Rose teve três filhos com Gugu: João Augusto, 18 anos, e as gêmeas Marina e Sofia, de 15. A médica enfrenta uma briga judicial com a família do apresentador. Ela foi excluída do testamento do apresentador, a herança é avaliada em R$ 1 bilhão.