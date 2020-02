Tá podendo! Marina Ruy Barbosa vai à festa de Elton John após Oscar

são Paulo - Teve mais brasileiro no Oscar! A atriz Marina Ruy Barbosa esteve entre o seleto grupo de celebridades convidadas para alguns dos “afters” mais bombados do Oscar, cuja premiação aconteceu neste domingo (9).

Marina Ruy Barbosa foi à festa anual que Elton John organiza na noite da premiação, uma tradição quase tão badalada quanto a própria cerimônia no Dolby Theater. Que chique, hein? E o look da atriz foi à altura do evento: um vestidinho tomara que caia todo preto, mas nada básico.

O evento, que acontece desde 1993, tem como objetivo angariar fundos para combater o vírus da AIDS. Em 2019, foram arrecadados mais de 22 milhões de dólares. Marina Ruy Barbosa tá podendo!