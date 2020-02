Maquiador de Gugu Liberato comenta notícias sobre o apresentador: 'merece respeito'

São Paulo - Mesmo após a morte de Gugu Liberato, a vida do apresentador tem sido exposta de várias maneiras. Nas últimas semanas, notícias diversas envolvendo a vida particular dele e de sua família chegaram à mídia e têm causado grande comoção.

Desta vez, Edu Sacchiero, maquiador e amigo pessoal de Gugu Liberato, concedeu uma entrevista ao UOL e comentou sobre o caso. "Ele não gostaria disso. Ele sempre preservou a imagem. Hoje, a vida dele está mais exposta do que frango assado em padaria. Para quem acredita em vida após a morte, a alma dele não está em paz", disse.

Além disso, o amigo do apresentador abriu o jogo sobre a relação de Gugu com Rose Miriam, sua ex-companheira e mãe de seus três filhos. "Não cabe a mim nem a ninguém tentar adivinhar. Ninguém sabe a real verdade. Ninguém sabe o que ele viveu com a Rose e por que ele não deu a herança. Ele também teve seus erros, mas acho que, neste momento de ausência, merece respeito", concluiu sobre Gugu Liberato.