Lexa revela que gosta de morder as pessoas quando está bêbada e Anitta confirma

São Paulo - Anitta comentou, há algumas semanas, que Lexa mordeu sua perna, rasgando uma meia da Dior! E, nesta segunda-feira (11), a funkeira assumiu que vira mesmo uma verdadeira cachorrinha quando está bêbada.

Enquanto assistia ao "BBB 20", Lexa publicou no Twitter: "Imagina eu sendo expulsa do BBB por que mordi alguém? Por que quando eu bebo é distribuição de selinho nas minhas amigas e talvez alguém leve uma leve pequena mordida". Anitta não pedeu tempo e comentou que ainda está com a marca da mordida que levou há 10 dias!

Gente imagina eu sendo expulsa do BBB pq mordi alguém? Pq quando eu bebo é distribuição de selinho nas minhas amigas e talvez alguém leve uma leve pequena mordida Socorro kkkkkk fora isso sou da paz, juro! — Lexa (@LexaOficial) February 10, 2020