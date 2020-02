Em meio às chuvas de SP, Ticiane Pinheiro volta pra casa de metrô e posta foto na Web

São Paulo - Ticiane Pinheiro postou no Instagram, nesta terça-feira, uma foto em que aparece no metrô ao lado de Celso Zucatelli e da maquiadora Giovanna Botelho. A apresentadora estava trabalhando e resolveu voltar para casa de metrô por conta das fortes chuvas que abalaram o trânsito de São Paulo. Ticiane, Zucatelli e Giovanna partiram da estação Barra Funda, onde fica a TV Record. Consciente, a apresentadora colocou sua mochilinha da marca Gucci para frente para não atrapalhar os outros passageiros.

"Como mostramos durante toda a manhã no Hoje em Dia, SP está em estado de alerta! Assim como muitos lugares do Brasil, a chuva chegou com tudo aqui. Muitas ruas intransitáveis, mas conseguimos chegar até o metrô que está funcionando bem! Obrigada pela companhia @zucatelli @giovannabotelhomakeup ! Graças a Deus, já estou em casa", disse a apresentadora.