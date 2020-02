Ana Botafogo fará flashmob no Rio de Janeiro

Rio - Ana Botafogo se prepara para cair na folia com seu primeiro grito de carnaval. Foram selecionados 70 profissionais e estudantes de qualquer modalidade de dança para a apresentação de um flashmob coreografado e coordenado por Wallace Guimaraes e a própria Ana Botofogo.

O evento será em frente ao Museu do Amanhã, no sábado, às 9h, e conta com o apoio da marca Capezio, internacionalmente conhecida como a líder na produção de roupas e acessórios de dança, responsável pela confecção das camisetas com estampa criada pela designer Ana Julia Botafogo, que serão usadas pelos bailarinos no dia do evento.