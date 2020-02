Pai de três, Pedro Scooby diz que quer mais filhos

Rio - No Instagram, Pedro Scooby contou aos seus seguidores, na noite da última quarta-feira (12), que quer ser pai de novo. O surfista tem três filhos fruto do seu relacionamento com Luana Piovani, com quem foi casado por seis anos.



Um fã perguntou a Pedro Scooby se ele pensa em ter mais filhos e ele confirmou que "sim". Em outro vídeo, o pai de Dom, Liz e Ben disse que seus filhos são sua maior motivação.



Atualmente, Pedro Scooby namora Cintia Dicker . No fim do ano passado, surgiram rumores de que a modelo e o surfista estaria à espera do primeiro filho do casal, mas logo desmentiram a história.