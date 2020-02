Scheila Carvalho lamenta morte do irmão: 'coração gigante'

São Paulo - Scheila Carvalho está passando por um momento delicado. A morena se despediu do irmão, Wagner Carvalho, na última terça-feira (18) com um texto emocionante no Instagram.

O irmão da dançarina foi vítima de uma parada acradíaca. Ele chegou a ser socorrido em um hospital em Salvador, mas não resistiu. Para dizer adeus, Scheila Carvalho publicou um vídeo dos dois se divertindo e emocionou com a legenda.

A morena agradeceu todo o apoio que está recebendo e também deixou lindas palavras para Wagner. "É assim que vou me lembrar de você, meu irmão! Alegre, brincalhão , tagarela e de um coração gigante! Você cumpriu sua missão com muita maestria!".

Scheila Carvalho continua: "Foi um bom filho, um irmão sempre presente, pai exemplar, amigo e conselheiro! Um cara honesto, guerreiro, trabalhador e muito dedicado! Tenho certeza que o céu está em festa para te receber e é o que nos conforta!".