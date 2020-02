Lucas Lucco foge da folia e planeja casamento

São Paulo - Um certo casal vai passar o Carnaval de uma maneira diferente em 2020. Lucas Lucco anunciou no Stories do Instagram que ele e a noiva Lorena Carvalho estão planejando detalhes do casamento.

Lucas Lucco brincou: "Todo mundo indo para o Carnaval e eu estou indo casar. A data ainda não pode ser revelada, mas o casório já está marcado".

O sertanejo fez um pouco de suspense ao dar a notícia, mas ele a noiva acabaram soltando algumas informações sobre a cerimônia. O casamento irá acontecer na fazenda do casal e contará apenas com amigos próximos e a família, para dar um clima de aconchego, como explica Lorena.

"Os convidados são pessoas da família apenas e amigos bem próximos. A gente quer fazer um casamento para nós, para as pessoas que a gente ama de verdade e querem o bem da gente. Um casamento perfeito para essas pessoas".

A cerimônia pode até ser discreta, mas os fãs de Lucas Lucco também poerão paticipar desse momento especial, de certa forma. O astro contou que o presente de casamento será uma vaquinha para instituições beneficentes e todo mundo poderá fazer doações!