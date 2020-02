Rio - Os rumores de que Pedro Scooby e Cintia Diecker terminaram o namoro estão ainda mais fortes. Isso porque os dois não estão mais se seguindo no Instagram e também apagaram as fotos em que apareciam juntos de seus perfis na rede social.

Os boatos de que o namoro chegou ao fim começaram a surgir no início do mês, mas o surfista e a modelo não negaram e nem confirmaram o fim do romance. Pedro Scooby e Cintia Diecker assumiram o namoro em setembro do ano passado, no Rock in Rio.