Rennan da Penha lança mais duas músicas do DVD 'Segue o Baile'

Rio - Com o carnaval batendo à porta, Rennan da Penha lançou durante esta semana duas novas músicas gravadas no DVD “Segue o Baile”: “Baila Comigo”, que já conta com o vídeo no canal do artista, e “Talarica”, que em breve terá seu vídeo disponibilizado. Gravado no Rio de Janeiro, o registro contou com diversas participações especiais, incluindo Luísa Sonza, 3030, Pocah, MC Livinho, MC Rebecca, Kekel, Turma do Pagode, entre outros nomes do cenário musical atual.



“Baila Comigo” é um remix de funk, com a assinatura de Rennan, do hit de Daivy, Victor Cardenas e Kelly Ruiz. “Eu não esperava que isso fosse acontecer. É algo super importante para mim. Poder trazer uma música que tá rodando o mundo todo para a nossa cultura me deixou muito feliz”, conta Rennan.



Já “Talarica” é uma parceria com MC 2Jhow, e segundo o DJ é uma novidade em seu repertório. “As minhas músicas são focadas para a mulherada dançar. Mas essa é uma resposta para as mulheres que adoram ficar com o marido das outras, então foi diferente produzir”.



Até o momento já foram lançadas as faixas “Carnaval Chegando”, ao lado da Pocah, que já conta com mais de 3.6 milhões de visualizações no YouTube e 2.1 milhões de execuções no Spotify; “Depressão”, com Livinho; e a mais recente ao lado de 3030 e Luísa Sonza, “Joga Pra Mim”.



O show lotado, com mais de 6 mil pessoas no Espaço Hall, no Rio de Janeiro, teve duração de mais 3 horas e o projeto completo tem previsão de lançamento para este semestre ainda.

Ouça as músicas: