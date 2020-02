Carol Peixinho apresenta abertura do último ensaio de Anitta antes do Carnaval

Rio - Carol Peixinho segue colhendo os louros da sua participação no "BBB 19". Na última quarta-feira (200, ela apresentou a abertura do show de Anitta em Salvador, realizado em camarote no circuito Dodô (Barra/Ondina).

A baiana foi muito tietada no evento e tirou selfies com a plateia.



O show foi último ensaio de Anitta antes do carnaval e contou com participações de Xanddy, do Harmonia do Samba, Carla Perez e Léo Santana.