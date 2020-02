Dayse Brucieri diz o que não pode faltar no Carnaval: 'sexo, diversão e respeito'

Rio - Dayse Brucieri exibiu suas curvas em um ensaio sensual. Com uma máscara, a musa fitness entrou no clima carnavalesco. Falando na folia, a musa elencou o que não pode faltar nos dias de Carnaval.

Galeria de Fotos Dayse Brucieri posa sensual e diz o que não pode faltar no Carnaval Divulgação Dayse Brucieri posa sensual e diz o que não pode faltar no Carnaval Divulgação Dayse Brucieri posa sensual e diz o que não pode faltar no Carnaval Divulgação Dayse Brucieri posa sensual e diz o que não pode faltar no Carnaval Divulgação Dayse Brucieri posa sensual e diz o que não pode faltar no Carnaval Divulgação Dayse Brucieri posa sensual e diz o que não pode faltar no Carnaval Divulgação

"Sexo, diversão e respeito, isso é o mais fundamental. Então, quando for a uma festa ou bloco, não desrespeite as mulheres. Lembre que o não é não. Uma fantasia sensual ou quase nua não é convite para nada", afirma.Dayse vai passar o carnaval na praia com suas filhas. "Vamos fazer um carnaval em família. Recusei vários convites para desfilar para ficar com minhas filhas. Quem sabe no próximo ano?", disse a gata.