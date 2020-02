Alfinetada! Anitta manda recado para pessoas que pedem ingressos: 'Não passe vergonha'

Rio - Anitta soltou o verno e alfinetou quem pede ingresso para festas. A cantora usou as redes sociais para mandar um recado bem direto...

“Nesse Carnaval não passe vergonha. Compre seu ingresso caso queira ir para alguma festa de Carnaval", começou a cantora.



"Se for pedir para subir no trio, só peça se você realmente for amigo e não deixe para fazer isso no dia que o bloco vai sair. Eu e todos os produtores de evento agradecemos o seu bom senso. Bom Carnaval!”, finalizou a Poderosa.

Essa não é a primeira vez que Anitta fala sobre esse assunto. A funkeira já foi bastante criticada por não aceitar distribuir ingressos de suas apresentações. Na ocasião, Anitta rebateu e explicou que os profissionais com quem trabalha devem receber pelo que fazem.