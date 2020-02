Carol Peixinho usa look ousado na folia de Salvador

Rio - Carol Peixinho apostou em um body de renda com corações brilhantes tampando seus seios para o Carnaval de Salvador. Neste sábado, e fez parte pelo segundo dia consecutivo do time de influencers e artistas que estarão com grupo FitDance em uma transmissão ao vivo do Carnaval de Salvador pela internet.



O FitDance Live Carnaval Salvador será exibido no canal YouTube.com/FitDanceTV, das 17h às 22h.



Além de trabalhar, Carol está curtindo a folia de Salvador, sua terra natal, ao lado das amigas do BBB 19 Hariany Almeida, Isabella Cecchi e a campeã Paula Von Sperling.