São Paulo - Foi só depois do Carnaval já ter acabado que Thais Fersoza decidiu mostrar detalhes de como foram os bastidores da folia ao lado do marido, Michel Teló. A atriz acompanhou o sertanejo no bloco de rua comandado por ele, o Bem Sertanejo, em São Paulo, e gravou tudo para seu canal no YouTube.

Thais Fersoza começa o vídeo ainda em casa mostrando as preparações para a folia. Ela apostou em um look brilhante e uma maquiagem colorida, para conseguir misturar o clima de Carnaval com o sertanejo.

Depois disso, ela e Teló partiram para o bloco! A mãe de Melinda e Teodoro mostrou o camarim do trio elétrico e depois filmou alguns momentos do show do cantor. "É meu marido, eu tenho muito orgulho, admiração. Eu me emociono, fico feliz. Ele merece muito!", contou emocionada.

Porém, não foi só Michel Teló que brilhou no palco. O loiro convidou a esposa para cantar e dançar com ele. Thais ficou um pouco envergonhada na hora de cantar, mas soltou o rebolado ao som do hit de Carnaval "Tudo Ok". "Não sou uma pessoa tímida, mas fico envergonhada", explicou a atriz.

A morena ainda aproveitou a ocasião e relembrou um pouco do próprio "amor de Carnaval". Ela e Teló se conheceram na Sapucaí, no Rio de Janeiro, e seguem juntos, dois anos e dois filhos depois, como a própria Thais Fersoza disse.