Claudia Leitte vai atuar em filme: 'muito feliz'

São Paulo - Após anos de carreira na música, Claudia Leitte fará sua estreia no cinema. Sem adiantar o nome do filme, a loira confirmou que recebeu - e aceitou - um convite para atuar em um longa. As informações são da revista Quem.

"Não sei se vai ser vilã, mas é alguém que tem uma essência que precisa ser moldada, administrada. Não tenho muito certeza ainda de como será. Recebi convite, fiquei muito feliz", afirmou Claudia Leitte.

Ela ainda revelou que ficou três dias desconectada das redes para sua tradicional maratona de shows no Carnaval."Faço isso todos os anos. É uma forma de me concentrar e me conectar comigo mesma antes do Carnaval. Esse domínio me traz controle emocional, um poder de observação muito maior", finalizou Claudia Leitte.