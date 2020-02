São Paulo - Nos últimos dias, Maisa tem postado fotos da viagem que fez para Milão, na Itália. O problema é que muitos seguidores estão criticando a apresentadora por aparecer em pontos turísticos e locais públicos sem máscara no rosto, uma vez que o país já tem casos confirmados do temido coronavírus. A questão é que a jovem não está mais na Europa, mas sim no Brasil.

Nas redes sociais, Maisa resolveu soltar o verbo e dizer o que pensa dessas críticas. “Então quer dizer que eu não posso mais postar foto da minha viagem por que a galera é ignorante?”, indagou a apresentadora. “Eu posto uma foto ‘ah mas você não tá usando a máscara’, ‘fica ai’, ‘MEU Deus DOENÇA’”, acrescentou indignada.

Em seguida, ela explicou que não está mais no exterior e que as pessoas estão exagerando. “Eu já tô na minha casa no Brasil tlg kkkkk e falam isso como se não tivesse o vírus no próprio país deles”, comentou. Entendendo o lado da apresentadora, um seguidor ironizou: “Tem que fazer uma live 24 horas por dia mostrando que tá de máscara”.

Maisa concordou: “Exatamente. O brasileiro fala com uma noção inexistente. Uma vez que eu, sem obrigação estava fazendo minha parte e os funcionários do aeroporto da Itália estavam todos sem máscara, gente tossindo etc etc, ninguém medindo temperatura de ninguém... agora, a culpa é minha né?”