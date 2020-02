São Paulo - Na noite da última quinta-feira (27), Taís Araújo atualizou sua conta do Instagram com uma imagem para lá de sensual. A fotografia, na qual a atriz da Globo exibe boa forma em um pequeno biquíni, não é recente e na legenda ela explicou o motivo de querer reviver o momento.

"Eu amo esse cabelo e adoraria estar nesse mar e de férias. Vale sonhar com férias faltando 4 meses pra elas chegarem? Por que depois de 'Amor de Mãe' ainda tem 'Aruanas', minha gente!", escreveu Taís Araújo, citando a novela e uma minissérie da Globo.

No ar na novela "Amor de Mãe", Taís Araújo falou à coluna de Patrícia Kogut recentemente sobre as cenas quentes que tem gravado com Vladmir Brichta. "nós vamos fazendo. Não tem história, não. Vlad é um dos meus melhores amigos, um dos melhores amigos do meu marido... A gente é família: eu, Adriana (Esteves), Vladimir. A gente é tudo comadre e compadre. (Eu digo): 'Vamos embora fazendo, acabar essa cena aqui logo. Sete, oito, sete, oito' (risos)", relatou ela, que interpreta Vitória.