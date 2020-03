Gracyanne Barbosa posta foto ousada para se despedir do Carnaval

Rio - A musa fitness Gracyanne Barbosa postou em seu Instagram, na noite deste domingo, uma foto ousada para se despedir do Carnaval de 2020. Gracyanne, que desfilou pela União da Ilha do Governador, rebaixada para a séria A após ficar na última colocação do Grupo Especial, escreveu uma postagem agradecendo a seus seguidores. Na imagem, ela se apoia em uma cadeira de plástico e a reação dos internautas não poderia ter sido diferente: muitos elogios.

"Esse ano meu foco vai ser real, amém? Amém!", escreveu uma seguidora. "Esse posterior!", digitou outra. "Eu só queria ter uma raba sem celulites e uma posteriores dessas", disse mais uma fã.

"Acabou a festa mais linda do planeta. O Carnaval demora tanto pra chegar e, quando chega, passa voando! Foram dias de alegria, diversão, fantasia, muitos sorrisos e união! Obrigada a cada um de vocês, que estavam aqui me acompanhando nesses dias incríveis. E pra fechar com chave de ouro um #sundaybumday pra lembrar a galera de voltar pro foco amanhã", escreveu Gracyanne.