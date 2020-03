Carlinhos Maia dá R$ 25 mil a fã que pediu R$ 100: 'Isso ajuda?'

Rio - Carlinhos Maia deu R$ 25 mil em espécie para uma fã que o abordou para pedir ajuda. Além do dinheiro, o humorista deu um celular para a filha dela. Carlinhos postou no Instagram alguns vídeos do momento em que a mulher pede R$ 100 a ele.

No vídeo, Aparecida diz que conhece Carlinhos da Internet e que seu sobrinho é fã do humorista. Carlinhos Maia pergunta para a filha de Aparecida qual o sonho dela. "Ter um telefone. Para jogar", disse a menina.

O humorista também pergunta qual o sonho de Aparecida, que diz que seu sonho é ver seus filhos estudarem mas que no momento o que mais precisa é uma "ajuda". "Cem reais para mim está bom", disse a mulher.



O humorista, então, coloca mãe e filha em seu carro, vai ao banco e saca R$ 100. Ele dá o dinheiro para Aparecida e a leva em casa. No local, ele surpreende mãe e filha com R$ 25 mil e um celular para a menina. "Para mim?", perguntou Aparecida. "Isso ajuda?", questionou Carlinhos. "Ajuda", respondeu a mulher, emocionada.