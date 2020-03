Nego do Borel ajuda moradores de Realengo afetados pela chuva

Rio - Nego do Borel foi a Realengo, na Zona Oeste do Rio, para tentar ajudar os moradores afetados pelas fortes chuvas que atingiram o Rio. O funkeiro visitou moradores e casas da localidade, registrando a destruição do local. O cantor está promovendo uma campanha para a arrecadação de mantimentos para as pessoas afetadas pelas chuvas.

"Acordei de manhã com essas imagens no meu telefone e me partiu o coração, eu não sei o que está acontecendo neste mundo, só sei que não está nada normal. A gente precisa se unir, gente. Precisamos de ajuda, precisamos de uma solução, não aguentamos mais viver assim. Até quando? Só tragédias, violências, mortes, sofrimentos, qual será o futuro dos nossos filhos? Será que terá futuro? Por favor, vamos ajudar o povo de Realengo. Eles estão precisando muito da gente neste momento, gente", escreveu Nego do Borel no Instagram, ao postar fotos da destruição.

Veja mais fotos abaixo: