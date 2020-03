Neymar cobra quase R$ 3 milhões por post no Instagram; Confira lista

Rio - Os famosos continuam enchendo o cofrinho com publicidade no Instagram. Segundo levantamento de 2019 da Hopper HQ, empresa americana responsável pelo agendamento de posts para o Instagram, Neymar é o brasileiro que mais fatura com esse tipo de postagem. O jogador de futebol cobra R$ 2,7 milhões por post. Os valores, no entanto, podem variar de acordo com a cotação do dólar.

Caio Castro aparece em 29º lugar na lista dos que mais faturam. O namorado de Grazi Massafera cobra R$ 617 mil por postagem. Em 20º lugar, Ronaldinho Gaúcho cobra R$ 1,15 milhão, segundo a atual cotação do dólar. A blogueira brasileira Camila Coelho recebe R$ 125 mil a cada postagem patrocinada. E nossa musa fitness Gracyanne Barbosa fatura R$ 89 mil por post. Ela é a oitava influenciadora fitness na lista mundial que mais fatura.

Além dos brasileiros, a lista é formada por celebridades internacionais. Kylie Jenner ocupa o primeiro lugar, com R$ 4 milhões por postagem. Em segundo lugar vem a cantora Ariana Grande, que recebe R$ 3,75 milhões por post. E em terceiro lugar, surge o jogador de futebol português Cristiano Ronaldo, com R$ 3,67 milhões.