Fátima Bernades fala sobre namoro à distância com Túlio Gadêlla: 'lar é onde estivermos juntos'

Rio - Juntos há três anos, Fátima Bernardes e Túlio Gadêlla se revezam na ponte aérea para fazer o namoro à distância acontecer. A apresentadora do "Encontro" continua morando no Rio de Janeiro enquanto o deputado federal se divide entre Recife e Brasília.

Em entrevista a revista "Quem", Fátima contou como faz para a relação não desandar apesar da distância. "A gente conversa sobre o trabalho um do outro, sobre tudo o que acontece na nossa vida, como qualquer casal. Nos vemos umas duas, três vezes por mês. Quase todo fim de semana junto, é o que a gente consegue. Ele vem de Brasília e eu vou para Recife também. O nosso lar é onde estivermos juntos", revelou a jornalista à publicação.

Fátima e Túlio assumiram o romance em novembro de 2017, quase um ano depois da separação dela com William Bonner, com quem a jornalista teve os trigêmeos Laura, Beatriz e Vinicius. "A gente encontrou, um no outro, uma companhia que dá linha na nossa pipa. 'Voa, vamos fazer isso juntos que é legal'. Sem ninguém interromper o caminho do outro e com muito respeito e admiração", disse.

Conhecidos por pular o Carnaval fantasiados, para despistar o assédio do público, a jornalista comentou o sucesso das fantasias. "Não podemos focar nossa vida só no trabalho, por que não aguentar [a maratona] para fazer algo para me divertir? Ele também tem pique", concluiu.