Amor próprio! De biquíni, Preta Gil diz que aprendeu 'a se amar como é'

Rio - Preta Gil deu uma aula de amor próprio aos seus seguidores no Instagram. A cantora, que já revelou que sofreu com problemas de autoestima, posou de biquíni e falou sobre o processo de se aceitar.

Galeria de Fotos Preta Gil Divulgação A cantora Preta Gil comandou uma multidão de mais de 320 mil pessoas, ontem, no Centro da Cidade Felipe Panfili / Divulgação Rio, 16/02/2020, Bloco da Preta Gil, Foto de Gilvan de Souza / Agencia O Dia Gilvan de Souza / Agencia O Dia Preta Gil Reprodução Instagram Preta Gil e David Brazil Ag. News Preta Gil e o filho, Francisco Ag. News Preta Gil fotos Divulgação Preta Gil Alex Santana Preta Gil Fernando Souza Preta Gil Reprodução Preta Gil Reprodução Preta Gil Reprodução Preta Gil Reprodução Preta Gil Reprodução Preta Gil e o marido, Rodrigo Godoy Reprodução Instagram Preta Gil Luciano Belford/Agência O Dia Preta Gil Divulgação/Alex Santana Preta Gil na praia da Barra da Tijuca Dilson Silva / AgNews Preta Gil na praia da Barra da Tijuca Dilson Silva / AgNews Preta Gil na praia da Barra da Tijuca Dilson Silva / AgNews Preta Gil na praia da Barra da Tijuca Dilson Silva / AgNews Preta Gil na praia da Barra da Tijuca Dilson Silva / AgNews Preta Gil na praia da Barra da Tijuca Dilson Silva / AgNews Preta Gil na praia da Barra da Tijuca Dilson Silva / AgNews Preta gil Reprodução Internet Preta Gil Reprodução Internet Preta Gil Reprodução Preta Gil Reprodução Preta Gil Reprodução Preta Gil Reprodução Preta Gil Reprodução Preta Gil Reprodução Preta Gil Felipe Panfili Preta Gil Ag. News Preta Gil sensualiza nas redes sociais Reprodução Internet Preta Gil Reprodução/Instagram

"Não importa se tem sol ou não para colocar um biquíni, o importante é a gente se amar e se permitir ser feliz do jeito que somos e isso eu aprendi direitinho! Aprenda também, porque infelizmente não fomos educadas e motivadas pra isso então cabe a cada uma de nós buscar e construir nosso amor-próprio! Fácil não é, mas é cada dia mais possível, porque temos umas às outras pra nós inspirar, apoiar e fortalecer!”, escreveu.



Após uma agenda corrida no Carnaval, Preta está descansando em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio, com o marido Rodrigo Godoy.