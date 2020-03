Humorista da Rede Globo é internado após infecção bacteriana

Rio - O humorista Paulo Vieira foi internado na unidade semi-intensiva do hospital Copa Star, na Zona sul do Rio, após uma infecção bacteriana. O comediante, que atualmente está no ar com o "Fora de Hora, exibido na Rede Globo, deu entrada na unidade na segunda-feira (2).

Paulo começou a ter febre e muitas dores nas articulações na madrugada da última sexta-feira (28), mas isso não o impediu o ator de gravar sua última cena no filme "Fervo", informou o empresário dele, Ricardo Almeida.

Inicialmente, os médicos suspeitaram que Paulo estivesse com chikungunya, mas com o resultado do exame deu negativo e o médico João Manoel está tratando a infecção bacteriana com antibióticos de forma intravenosa.

Apesar do quadro estar estável, Paulo Vieira ainda não tem previsão de alta.