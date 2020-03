Sammy revela como está sua relação com Pyong e comenta depressão pós-parto

Rio - Sammy Lee resolveu romper o silêncio e conversar com seus seguidores. No bate-papo, ela respondeu perguntas sobre como ela se sente em relação a Pyong, que foi acusado de assediar Marcela e Flayslane , depressão pós-parto e deu detalhes sobre o nascimento do filho do casal, Jake.

Ela também comentou sobre a episiotomia, um processo de incisão feito em mulheres no momento do parto para facilitar a saída do bebê, que pode acontecer também de forma natural. "Você tem a opção se quer que o médico corte antes ou se acontece naturalmente. Eu esperei acontecer. Mas foram só dois pontinhos que levei, já não sinto mais nada, está cicatrizado. Pari de pé, que nem índia, explicou ela, que teve um parto normal.

Por fim, Sammy falou sobre a depressão pós-parto. "Teve um momento que eu estava inclinando para essa parte ruim, mas pedi para o meu pai sempre fazer uma lista de coisas boas na minha vida. Porque muitas vezes esquecemos do que é bom na vida da gente", concluiu.