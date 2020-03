Advogados de Rose Miriam anexam 75 fotos dela com Gugu para comprovar união estável

Rio - Os advogados de Rose Miriam anexaram 75 fotos dela com Gugu para comprovar união estável, informou o jornal O Globo. As imagens, que revelam viagens internacionais, encontros familiares e românticos do casal, teriam sido tiradas entre os anos 2000 e 2019. O processo corre em segredo de justiça na 9ª Vara da Família e Sucessões do Foro Central de São Paulo.

Gugu morreu em novembro do ano passado e desde então Rose e a família do apresentador travam uma disputa pelo direito à herança, avaliada em quase R$ 1 bilhão. Em 2011, Rose e Gugu assinaram um termo de compromisso de criação de filhos, que previa pagamentos mensais a ela. Entretanto, atualmente, a defesa dela atribui a medida a uma crise no relacionamento, que teria sido superada posteriormente.