Filho de Britney Spears diz que mãe pode abandonar carreira aos 38 anos

Já não é de hoje que a vida de Britney Spears, de 38 anos, é notícia em todos os tabloides e portais de fofoca no mundo. Ela, que sempre teve problemas em sua vida pessoal e profissional, sempre culpou seu pai, Jamie Spears, por prejudicar sua carreira. Desta vez, é seu filho, Jayden, que saiu em defesa da mãe e detonou o avô em uma live no Instagram.



Jamie Spears assumiu a vida financeira e profissional da cantora em 2008, quando ela passou por problemas psicológicos e desde então vem tentando, perante à justiça, que a tutela seja passada a mãe de Britney, Lynn Spears, mas sem sucesso.



Por conta dessa medida judicial, o pai de Britney comanda toda vida da artista, tanto pessoal, quanto profissional e isso fez com a que a relação entre pai e filha se deterioasse com os anos. Britney se irritou de vez quando o pai agrediu seu filho, Sean, de 14 anos. Ela chegou a processá-lo e ele foi proibido de se aproximar do neto com o risco de ser preso.



Cansado de ver a mãe ser pressionada pelo avô, o filho da cantora, Jayden, de 13 anos, resolveu fazer uma ‘live’ e revelou detalhes que andam ocorrendo na vida da artista e deixou os fãs preocupados.



Segundo o adolescente, a mãe está cogitando largar a carreira por não aguentar mais a forma como o pai controla sua vida. A artista é proibida de usufruir dos lucros obtidos em shows e venda de material com seu nome. Jayden chegou a detonar o avô o chamando de ‘babaca’ e falando que desejava que ele ‘morresse logo’, para que eles pudessem viver em paz.



A transmissão teve uma repercussão enorme e o rapaz foi inundado de comentários. Com medo do que poderia aconteceu, o adolescente excluiu o vídeo, mas antes já tinha sido copiada por diversos fã da cantora e compartilhado nas redes sociais.



O pai de Britney está atualmente lutando contra um câncer e quem está cuidando dos negócios da filha é o advogado dele, por isso, ele tenta na justiça mudar a tutela do seu nome para o da esposa.