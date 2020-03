Atriz expõe traição de Marcelo Adnet: 'me fez de idiota'

Rio - A atriz gaúcha Analu Bastos revelou que teve um caso com Marcelo Adnet enquanto ele ainda era casado com Patrícia Cardoso. A informação foi publicada pelo portal UOL e confirmada pelo próprio comediante.

"A noite foi boa, mas por estar no meio artístico também, fiquei com medo disso tudo prejudicar a nossa imagem. Mesmo o Adnet fazendo algo que não foi legal comigo, jamais faria algo contra ele. Entretanto, decidi expor o caso depois que ele me fez de idiota. Ele me dizia que estava separado e que já tinha saído de casa quando combinamos de nos ver em São Paulo. Depois vi os dois pagando de casal feliz no Carnaval", declarou Ana Lu.

Segundo ela, as conversas com Adnet começaram através das redes sociais. "Sempre deixei claro que quis muito o conhecer e que sentia atração por ele. Mas morávamos em cidades diferentes. Até que rolou a oportunidade e ele me mandou a passagem para encontrá-lo em São Paulo, depois de anos conversando virtualmente", explicou.

Já Adnet afirmou que relação dos dois aconteceu durante uma pausa no relacionamento dele com Patrícia, que teria acontecido no início de fevereiro. "Eu e minha esposa estivemos separados em comum acordo por algumas semanas e durante esse período aconteceu esse encontro. Pouco antes do Carnaval, Patrícia e eu nos reaproximamos e estamos buscando uma reconciliação", disse.