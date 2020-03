Dançarina de Anitta já interpretou uma sereia em websérie

Rio - A dançarina da cantora Anitta, Ohana Le Fundes, participou da websérie “Encanto da sereia”, produzida pelo canal no Youtube "Demais". No produção, a bailarina, que também já viveu um affair com a Poderosa, se transforma em sereia.

Galeria de Fotos Ohana Le Fundes Divulgação Ohana Le Fundes Divulgação Ohana Le Fundes Divulgação Anitta e Ohana Lefundes Moa/Divulgação Anitta e sua bailarina Ohana Lefundes Eduardo Martins / AgNews Anitta e bailarina Ohana Lefundes na festa Combatchy AGNEWS Anitta e bailarina Ohana Lefundes na festa Combatchy AGNEWS Anitta e bailarina Ohana Lefundes na festa Combatchy AGNEWS Anitta e Ohana Lefundes Agnews

A websérie é a mais longa do YouTube e a protagonista do filme, Mariana Lewis, está na expectativa para o canal chegar em 600 mil inscritos.

O Canal "Demais" conquistou dez prêmios internacionais pelas doze webséries que produziu, entre elas o "Encanto da Sereia" com mais de 450 episódios.