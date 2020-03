Mariana Ximenes comenta assédio no meio artístico: 'temos que falar sobre isso'

São Paulo - Em entrevista coletiva à imprensa em São Paulo, Mariana Ximenes comentou sobre assédio no meio artístico. A atriz é engajada com o feminismo e abraça a causa das mulheres no mundo dos famosos, mas para isso, ela revelou que precisou estudar para poder falar com propriedade sobre o assunto.

"Eu tô muito ligada ao movimento desde o início. A gente tem um grupo... começamos a estudar sobre o feminismo, então acionamos professoras até para que nos dessem aulas, como a Márcia Tiburi, a Fernanda Felisberto pra nos aprofundar nos estudos, e aí eu comecei a ler muito livros, como da Chimamanda. Comecei uma pesquisa mesmo pra entender mais esse movimento dentro da gente”, declarou.



A atriz comentou que o feminismo busca força de cada uma. “Eu acredito muito que unidas nós somos mais fortes. Estamos num momento de agregar e não ser agregado. Eu tô sempre atenta a esses movimentos e muito feliz de poder representar essas mulheres, representar todas as mulheres, de todas as áreas, classes sociais. A gente tem que falar sobre isso para que as pessoas tomem mais consciência!”.



Mariana Ximenes também acredita que ser uma atriz conhecida não faz dela uma exceção à regra. Assim também acaba ficando vulnerável. Durante entrevista, ela lembrou do escândalo de Harvey Weinstein, acusado de estupro e assédio por várias atrizes. “Gente vocês ouviram o caso do Harvey Weinstein com todas as mulheres? Produtor americano com todas as famosas? Por que que diminui? Por quê? Mulher e homem. Essa é a relação!”, diz.

Entretanto, ela destaca que sempre teve pessoas ao seu lado que quisessem seu bem e podiam dar conselhos positivos. Ainda assim, ela reforça que as mulheres devem analisar o que é positivo e o que não é de forma pessoal.

“Eu acho que sempre me relacionei com pessoas que são muito abertas e muito conscientes, respeitosas. Tem horas que a gente precisa estar aberta ao ouvir, mas acima de tudo, tem que passar pelo seu crivo. Eu tenho ouvidos atentos. Tem um conselho bom, mas antes de tudo, você tem que passar pelo seu crivo!”, indica.