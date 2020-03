Bruno Guedes muda o visual após fim das gravações de 'Gênesis'

Rio - Com o fim de suas gravações em Gênesis, Bruno Guedes decidiu se despedir do visual do personagem Noé. Para isso, o ator aparou os cabelos e a barba.

O artista viverá a fase mais jovem de Noé, na novela da Record TV. Depois, o papel caberá a Oscar Magrini. Aliás, Bruno e Magrini estudaram juntos o personagem para manter uma linha de raciocínio, trejeitos, tom, forma de olhar, e com isso muitas trocas foram positivamente vivenciadas.



A trama tem estreia prevista para abril, mas Bruno está gravando desde outubro. O artista viverá a fase mais jovem de Noé, na novela da Record TV. Depois, o papel caberá a Oscar Magrini. Aliás, Bruno e Magrini estudaram juntos o personagem para manter uma linha de raciocínio, trejeitos, tom, forma de olhar, e com isso muitas trocas foram positivamente vivenciadas.