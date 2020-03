Rio - O caso que Marcelo Adnet teve com a atriz Analu Bastos durante uma crise no casamento ganhou mais um capítulo. Agora, a gaúcha revelou que foi ameaçada pela esposa do humorista, Patrícia Cardoso. O relato foi publicado pela atriz no Instagram.

"Tudo que está escrito em todas as matérias da mídia brasileira é pura verdade, só esqueceram de acrescentar o fato que a mulher dele me ameaçou, mas tudo bem, isso já estou resolvendo, tenho os prints e outras provas necessárias", escreveu Analu.

Ainda de acordo com Analu, "ela está ótima" e "não se importa com as fofocas, pois elas fazem parte da vida".



Analu e Adnet se envolveram no começo deste ano. O humorista estava vivendo uma crise no casamento com Patrícia Cardoso e os dois decidiram dar uma pausa na relação. Nesse período, Adnet teria ido para São Paulo encontrar com Analu.



Em entrevista ao UOL, a atriz contou que decidiu expor a história, pois foi enganada por Adnet. De acordo com a gaúcha, o comediante dizia para ela que estava se separando e nem morava mais com Patrícia. Entretanto, logo depois de se relacionarem, Analu viu Adnet com Patrícia curtindo o Carnaval.

Confira a publicação de Analu: