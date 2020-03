Rio - Carol Peixinho foi uma das participantes de maior destaque no BBB 19. Após participar do programa, a publicitária tem faturado alto com campanhas, presença vip em eventos, publipost no Instagram, além de apresentar um show de Anitta e a transmissão do Carnaval de Salvador com o grupo Fitdance. Para ela não há uma fórmula pronta para fazer sucesso após participar do reality show.

"Realmente a visibilidade e as oportunidades que surgiram com a minha participação no BBB foram incríveis, de fato. Acredito que não há uma fórmula a ser seguida. Penso que se o público se identifica com você, já é um grande passo para se manter na mídia. O contato diário, a resposta diante de alguma pergunta feita, este tipo de atenção com seus seguidores é muito importante. Recebo milhares de mensagens mensalmente de pessoas pedindo cada vez mais para que eu compartilhe os detalhes da minha vida nas redes sociais, muitos se identificam, agradecem, desabafam...enfim..amando os frutos do que essa oportunidade me trouxe", conta a morena.



A participação de Carol no programa da Globo deu tantos louros que ela nem descarta uma volta à casa mais vigiada do Brasil. "Bem, acredito que sim, viu!? Apesar de ser uma loucura para muitos, eu amei a experiência de estar num reality show, mas sei também que agora seria um outro momento, até porque em um ano houve muitas mudanças. Mas ao mesmo tempo dá um frio na barriga porque não podemos prever os desafios que estarão por vir e os julgamentos do público são bem severos... mas, contudo, toparia sim! Será que a família aguentaria minha participação em outro reality!? ( risos)", pontua.



Sobre o Big Brother Brasil 20, Carol revela para quem vai sua torcida: "Tenho a Mari que é a minha conterrânea, mas admiro várias pessoas na casa também, tipo a Gizelly", indica.