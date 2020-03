Soltou o verbo! Anitta critica projeto ambiental do governo Bolsonaro

Rio - Anitta usou a ferramenta Stories do Instagram para criticar uma proposta do governo Bolsonaro. O projeto que a cantora se refere é o plano nacional de recifes artificiais, que pretende afundar navios para criar recifes no fundo do mar para aumentar o ecoturismo no litoral brasileiro.

Na ocasião, Anitta também aproveitou para falar ainda sobre o navio naufragado no litoral maranhense, o óleo nas praias do Nordeste e as águas fornecidas pela Cedae, no Rio de Janeiro.



"O povo não está nem querendo pegar avião para não pegar "corona". O povo vai ficar pensando em recife uma hora dessas?", disse Anitta sem citar nomes.

Por fim, a Poderosa também criticou o saneamento básico do Rio de Janeiro e disse que a água fornecida pela Cedae tem "cheiro de barro".