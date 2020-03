Rio - Apesar de ostentar um shape sarado, Natacha Horana não acredita em corpo perfeito. A bailarina do Domingão do Faustão também acha que a busca pela saúde deve vir em primeiro lugar na hora de cuidar da alimentação e de fazer exercícios físicos.



"Vale muito mais a pena ser saudável. Corpo saudável vai de dentro para fora. Definição pode vir com o tempo, mas a saúde é uma questão de prioridade. O que vale a pena é se exercitar e se alimentar bem tendo como objetivo uma boa qualidade de vida", disse a loira, que também afirma que ninguém deve se frustrar caso não conquiste o corpo sarado.



"Ter um shape definido pode levar anos, não vem da noite para o dia. Demora. É uma luta do bem a cada dia. A gente não começa a gostar de academia e exercícios físicos logo de cara, mas quando você começa a ver os resultados, é gratificante, não desista, uma hora você começa a notar as mudanças".



A dançarina, que também é atriz, diz que a genética é um dos fatores que influi sobre o corpo. "Minha genética ajuda muito. Sempre fui magrela. Não consigo ganhar muita perna, tenho celulite e como umas besteirinhas, como todas as mulheres. Mas conhecendo o meu corpo sei como queimar. Secar, ganhar músculo. O segredo é se conhecer, ter calma e se gostar", destaca.



Natacha acredita que a busca pelo corpo sarado encontra na internet uma faca de dois gumes. "Existe uma facilidade de conseguir treinos, receitas, inspirações que eu acho legal. Mas também te leva pra um mundo idealmente perfeito que as pessoas (nós) começam a 'viajar'. Nada é tão perfeito como parece. Tudo é ângulo, luz, sem contar os publiposts (risos). Às vezes, temos que desconectar um pouquinho do mundo virtual pra valorizar a própria vida, as próprias conquistas. E cada um tem a sua. Se começamos a idealizar muito a vida dos outros esquecemos da nossa", finaliza.