Rio - O cantor Diogo Nogueira segue firme para tratar a calvície. Nesta quarta-feira (11), ele esteve no espaço Viviane Coutinho Reabilitação Capilar, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, para a 3° sessão do tratamento.

"Toda semana, a gente faz um tratamento com laser, microagulhamento, infusão de alguns ativos para melhorar a condição do couro cabeludo e estimular fios novos", explica a tricologista Viviane Coutinho.



Devido ao quadro de calvície do sambista, o tratamento terá uma duração de no mínimo três meses. "Após esse período, eu avalio se precisará continuar o tratamento ou fazer uma manutenção", pontua a profissional.