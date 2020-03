Nos EUA, Marina Ruy Barbosa teme coronavírus: 'espero voltar ao Brasil'

Rio - Marina Ruy Barbosa usou as redes sociais para desabafar sua preocupação com a situação do coronavírus por todo o mundo. A atriz, que está em Los Ageles, na Califórnia, se pronunciou após o discurso do presidente Donald Trump sobre medida para barrar viajantes da Europa no país.



Galeria de Fotos Marina Ruy Barbosa e o marido, Alexandre Negrão Reprodução Instagram Marina Ruy Barbosa vai à festa de Elton John após Oscar Divulgação/ Christy Barley Marina Ruy Barbosa vai à festa de Elton John após Oscar Divulgação/ Christy Barley Marina Ruy Barbosa vai à festa de Elton John após Oscar Divulgação/ Christy Barley Marina Ruy Barbosa Reprodução Internet Marina Ruy Barbosa Reprodução Marina Ruy Barbosa Reprodução Internet Marina Ruy Barbosa curte virada do ano em Trancoso Reprodução Internet Marina Ruy Barbosa curte virada do ano em Trancoso Reprodução Internet Marina Ruy Barbosa curte virada do ano em Trancoso Reprodução Internet Marina Ruy Barbosa curte virada do ano em Trancoso Reprodução Internet Marina Ruy Barbosa curte virada do ano em Trancoso Reprodução Internet Marina Ruy Barbosa curte virada do ano em Trancoso Reprodução Internet Marina Ruy Barbosa posa com o marido Reprodução / Instagram Marina Ruy Barbosa Reprodução Internet Marina Ruy Barbosa reprodução Instagram Marina Ruy Barbosa Reprodução Instagram Marina Ruy Barbosa Divulgação / TV Globo Marina Ruy Barbosa Reprodução Instagram Xandinho Negrão e Marina Ruy Barbosa Reprodução / Instagram Marina Ruy Barbosa Reprodução/Instagram Marina Ruy Barbosa Reprodução Instagram

“Só espero que eu consiga voltar para o Brasil”, escreveu Marina Ruy Barbosa em seu Twitter. Entretanto, o pronunciamento do presidente americano era referente à entrada de estrangeiros da Europa e não sobre a saída da população dos Estados Unidos.



Na última quarta-feira (11), Trump divulgou que suspenderá a partir desta sexta (13) viagens de países da Europa para os Estados Unidos.