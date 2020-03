Rio - Maraísa já tem um novo amor! De acordo com o colunista do UOL, Leo Dias, a cantora está conhecendo melhor o cantor sertanejo Fabrício, da dupla com Henrique.

Galeria de Fotos Maraisa e o empresário Luiz Souza Lima Reprodução Instagram Maraísa posa agarradinha com o sertanejo Fabrício, da dupla com Henrique Reprodução Instagram Maraisa, da dupla com Maiara, fará show em camarote de cervejaria Tabata Uchoa / Agência O Dia 16/02/2020 - AGENCIA DE NOTICIAS - PARCEIRO - Maiara e Maraisa durante partida Flamengo x Athletico PR em jogo válido pela Supercopa do Brasil 2020 no estádio Mané Garrincha em Brasília, neste domingo, 16. Foto: Clever Felix/Parceiro/Agência O Dia Clever Felix/Parceiro/Agência O Dia Cantoras foram associadas ao nazismo por colunista de jornal Reprodução Maraisa, que faz dupla sertaneja com Maiara Reprodução Instagram Maraísa mostra barriga de tanquinho Reprodução de internet Maiara & Maraisa comandam nova temporada de 'Só Toca Top' Divulgação

Ainda de acordo com Leo, Maraísa foi ao aniversário do rapaz e posou agarradinha ao cantor.

A artista anunciou há três dias que seu namoro com o empresário Luiz Souza Lima subiu no telhado.