Shows de Jota Quest são cancelados devido a pandemia de coronavírus

Rio - A turnê "EuroTour 2020" do Jota Quest foi adiada em função da pandemia de coronavírus. O grupo se apresentaria entre 19 e 29 deste mês no continente europeu. A tour passaria por oito grandes cidades, em sete países diferentes, circulando por aeroportos, estradas e ferrovias com equipe de mais de 20 integrantes. Estavam no roteiro as cidades de Paris, Londres, Amsterdã, Dublin, Madri, Barcelona, Torino e Lisboa.



"Apesar do enorme empenho por parte de todos os envolvidos nas cidades onde os shows seriam realizados, buscando sempre o melhor para os eventos e para a banda, questões de saúde e segurança nos impedem, por ora, de realizar a turnê", diz o comunicado enviado à imprensa.



"Entretanto, mesmo diante da frustração gerada pela necessidade de adiamento, os integrantes da banda continuam entusiasmados com a possibilidade de se apresentarem para o público dessas cidades e aguardam a volta da normalidade na Europa para anunciarem as próximas datas da tour", finaliza a nota.