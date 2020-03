Marcos Mion critica manifestações durante pandemia de coronavírus: 'assustado'

Rio - Marcos Mion utilizou as redes sociais para demonstrar sua indignação ao ver manifestações, que ocorreram no último domingo (15), durante a pandemia de coronavírus. O apresentador ressaltou a importância da quarentena e se mostrou totalmente contra aglomerações, seja qual for o motivo.



"Me assustou muito as pessoas nas passeatas, nos shows, parques. Quem for comentar que é um exagero, só promete que volta daqui três semanas para comentar de novo, ok? Só para eu me sentir como os cientistas dos filmes!", escreveu o apresentador.

"Duas, no máximo três semanas. Esse é o tempo que temos para estancar a curva de crescimento e não superlotar os hospitais, não fazer nosso sistema de saúde entrar em colapso. Como? Ficando em casa, cortando convívio social. E se for necessário sair, seja para algo importante ou para trabalhar, que seja com toda cautela e álcool gel no bolso. Ou luvas cirúrgicas. Seguindo as regras de segurança", concluiu.