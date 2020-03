Gabriela Pugliesi é criticada por 'romantizar' coronavírus: 'Colocou tudo no lugar'

Rio - Diagnosticada com o novo coronavírus, que acometeu vários convidados do casamento de sua irmã, a influenciadora digital Gabriela Pugliesi foi acusada por internautas de "romantizar" a doença.

"Algo invisível que chegou e colocou tudo no lugar", disse Pugliesi, em post no Instagram. "De repente os combustíveis baixaram, a poluição baixou, as pessoas passaram a ter tempo, tanto tempo, que nem sabem o que fazer com ele. Os pais estão com os filhos, em família. O trabalho deixou de ser prioritário, as viagens e o lazer também", continuou.

"De repente silenciosamente, voltamo-nos para dentro de nós, para entendermos o valor da palavra solidariedade. Num instante damos conta que estamos todos no mesmo barco, ricos e pobres, que as prateleiras dos supermercados estão vazias e os hospitais cheios e que o dinheiro e os seguros de saúde, que o dinheiro pagava, não têm nenhuma importância, porque os hospitais privados foram os primeiros a fechar. As garagens e parques estão parados, igualmente os carros top de linha ou ferro velhos antigos, simplesmente porque ninguém pode sair. Bastaram meia dúzia de dias para que o UNIVERSO estabelecesse a igualdade social, que se dizia ser impossível novamente. O medo invadiu todos. Que isto sirva para nos darmos conta da vulnerabilidade do ser humano. Não se esqueçam, bastou meia dúzia de dias", finalizou.

A postagem rendeu inúmeras críticas à blogueira, que resolveu apagá-la do Instagram. "Em que mundo a Pugliesi vive?", perguntou uma pessoa. "Pugliesi não sabe o que diz", afirmou outro seguidor.

Gabriela Pugliesi está em isolamento domiciliar desde a semana passada. Ela contraiu o novo coronavírus no casamento de sua irmã, Marcella Minelli com Marcelo Bezerra, em um resort de luxo em Itacaré, na Bahia. De acordo com a "Folha de S. Paulo", duas pessoas que estiveram no casamento estavam com a doença.