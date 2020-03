Gracyanne Barbosa fala sobre quarentena: 'o que eu mais faço é comer'

São Paulo - Em tempos de coronavírus, a rotina das pessoas que podem fazer quarentena virou de ponta cabeça. Muitas celebridades estão vivendo isso e os hábitos que as pessoas costumavam ter, acabam passando por algumas transformações. Esse é o caso de Gracyanne Barbosa, que contou no Instagram que está comendo muito mais no isolamento social.

A musa fitness gravou alguns vídeos no Stories e disse que como está em casa sem fazer nada, acaba comendo em uma quantidade muito maior. "Gente o que eu estou fazendo em casa, já treinei, já cozinhei, já limpei a casa, já fiz vídeo, fiz um monte de coisa e o que eu mais faço é comer. Porque em casa toda hora dá fome", brincou Gracyanne Barbosa.

Por mais que esteja comendo bastante, a morena avisou que não está saindo da dieta. Quando gravou o vídeo, ela estava comendo um ovo e depois preparou um mingau de aveia.

Além de ser conhecida por seguir uma dieta rigorosa, Gracyanne Barbosa também vive na academia. Porém, com a quarentena ela está arrumando novas maneiras de manter a boa forma. A morena postou no Stories uma série de treinos para fazer em casa com objetos do cotidiano e também publicou um vídeo divertido "malhando" na sala.