Stênio Garcia fala sobre aposentadoria de R$ 5 mil: 'Difícil viver'

Rio - Stênio Garcia, de 88 anos, lamentou a decisão da Rede Globo de não renovar seu contrato de trabalho em entrevista ao "Uol". O ator afirmou ao site que receberá seu último salário no dia 30 deste mês e que sua aposentadoria, que gira em torno de R$ 5 mil, não é suficiente para viver.

"As outras fontes de rendas extras são muito pequenas e esporádicas. A minha aposentadoria é em torno de R$ 5.000. Sem o salário é difícil viver, porque ajudo minha família também. Tenho filhos, sobrinhos e parentes, que dependem de mim, e mesmo que eu pare de ajudar a todos, não dá para viver com esta renda. Os meus medicamentos mensais já custam mais ou menos o valor da minha aposentadoria", calculou.

"Estou na Globo desde 1973. Claro que durante este período recebi inúmeras propostas de outros canais, mas nunca pensei em sair da emissora. É nela que eu tenho todo meu entendimento com amigos, profissionais e colegas de trabalho. Era a minha segunda casa", afirmou.

O ator contou que perdeu o dinheiro que tinha guardado ao investir em empreendimentos imobiliários que não foram entregues. "Sempre trabalhei na Globo e vivi do meu salário. Aquelas salas comerciais que comprei foram com investimentos que fiz em aplicações, de rendas extras de comerciais, palestras e cursos que dei", que calcula ter perdido algo em torno de R$ 159 mil.

Artualmente, Stênio Garcia vive em um sítio em Camorim, na Zona Oeste do Rio, com a mulher, Marilene Saad, de 51 anos. Diagnosticada com síndrome da angústia respiratória aguda, Marilene teme o momento em que perder o plano de saúde pago pela empresa.

"O Stênio tem direito por mais alguns meses, mas o meu plano de saúde corta de imediato. Eu implorei para deixarem ficar mais um pouco, principalmente com essa pandemia de coronavírus, porque pertenço ao grupo de risco, mas não manterão", disse ao "Uol".

Os dois pertencem ao grupo de risco do novo coronavírus e estão isolados. "Nós estamos em quarentena desde sexta-feira passada, evitando sair ao máximo. Não quero pegar nenhuma contaminação agora. Meu organismo é forte, mas tenho que preservar minha saúde e a de todas as pessoas que se relacionam comigo", disse o ator.