Rio - Isabella Santoni surpreendeu os seguidores ao relembrar um ensaio bem ousado que fez com o namorado, Caio Vaz. A imagem foi compartilhada pela atriz em seu perfil no Instagram, nesta quinta-feira (19).

"TBT de areia do fervedouro na cara. Dizer que mozão chegou do México hoje, to morrendo de saudade e que vamos ter que esperar uns dias para nos encontrarmos. Vamos todos, que podem escolher, ficarmos em casa quietinhos para protegermos uns aos outros! E dá-lhe FaceTime", escreveu ela.