Ricardo Pereira quebra quarentena e aparece com filhos e babá na praia

São Paulo - Mesmo com a quarentena por causa da epidemia do coronavírus, o ator Ricardo Pereira resolveu levar toda a família para passear na orla da praia, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (19). Quem também estava presente no passeio era uma funcionária da família.

Na tarde desta quinta, no entanto, o ator veio através de seu Instagram, junto com sua esposa, Francisca Pereira, pedir para que todos fiquem em casa. "Mesmo estando em casa, temos que tendar dar o máximo, se cuidar, se exercitar", disse ela mostrando que tinha acabado de treinar com Ricardo. Ela ainda advertiu: "Fiquem em casa!".