Oito dias após diagnóstico de coronavírus, Gabriela Pugliesi se exercita

Rio - Oito dias após ser diagnosticada com coronavírus, a influenciadora digital Gabriela Pugliesi contou no Stories, do Instagram, que está "ótima". Usando um top de ginástica, ela contou que já começou até a se exercitar de leve.

"Fiz uma bicicletinha bem de leve para dar uma suada porque estou me sentindo muito bem. Hoje é meu melhor dia. Estou com um pouquinho de tosse, mas a minha disposição está marvilhosa. Eu precisava dar uma suada, uma desenferrujada", afirmou.

Gabriela Pugliesi fez o teste para o coronavírus no dia 11 de março. O resultado positivo chegou um dia depois. Ela foi ao médico após desenvolver os sintomas como febre, tosse e falta de ar.